Совфед отменил врачебную тайну в отношении педофилов

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Совет Федерации одобрил закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов, для которых назначены принудительные меры медицинского характера.

Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что суд может назначить или прекратить принудительные меры в отношении педофилов в виде наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях в период условно-досрочного освобождения, в период отбывания более мягкого вида наказания, а также после отбытия назначенного судом срока лишения свободы.

Функции контроля за применением принудительных мер медицинского характера возложены на уголовно-исполнительные инспекции (УИИ). Законом предлагается для осуществления УИИ контроля наделить Минюст и Минздрав полномочием на утверждение порядка проведения соответствующего контроля УИИ.

Помимо этого, в действующем законодательстве не предусмотрено право УИИ в медорганизациях получать медицинскую информацию в отношении педофилов без их согласия или согласия законного представителя. Законопроект предлагает установить возможность УИИ получать такую информацию без согласия лица или его законного представителя.

Ранее в России предложили при совершении в отношении детей преступлений против половой неприкосновенности привлекать к защите пострадавшей стороны адвоката. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец уточнила, что статистика подобных преступлений в РФ вызывает обеспокоенность.

Сейчас в рамках УПК РФ адвокат предоставляется тогда, когда ребенку еще не исполнилось 16 лет, только по ходатайству законного представителя. Волынец же предложила включить в части 2.1. статьи 45 УПК РФ обязательное привлечение адвоката с момента регистрации заявления о преступлении.