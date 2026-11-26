Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершили работы по устройству подъездных дорог к 28 жилым домам, построенным по программе реновации. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что всего в этом году мероприятия проводят в восьми административных округах. Они охватывают 64 объекта – на 36 из них работы планируют закончить до конца года.

В рамках работ суммарно расширят 10,5 километра дорог общей площадью 63,1 тысячи квадратных метров. Ширина проезжей части составит 6 метров. Также обустроят тротуары шириной в среднем 1,5 метра, их общая площадь достигнет почти 47,4 тысячи квадратных метров.

Кроме того, специалисты переносят воздушные линии в подземную кабельную канализацию, а при необходимости выносят инженерные сети. Это позволит улучшить внешний вид территории и повысить безопасность эксплуатации коммуникаций.

Также в рамках проектов высадят газоны общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. После завершения работ новые подъездные дороги интегрируют в дорожно-транспортную систему районов.

Необходимость обустройства новых дорог связана с особенностями старой дворовой инфраструктуры. Территории, спроектированные более 60 лет назад, в большинстве случаев не рассчитаны на проезд современной пожарной и строительной техники.

Ранее Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации. С их помощью здания собирают почти на 90% в заводских условиях, что позволяет сократить сроки возведения в 1,5–2 раза.

Всего с использованием таких технологий в столице построили 142 дома. Метод также помогает уменьшить шум на стройплощадках и повысить качество отделки квартир.

