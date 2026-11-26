Фото: телеграм-канал SHOT

Отец 5-летней девочки, которая умерла в Вологде из-за истощения, был виновником аварии в нетрезвом виде, его автомобиль врезался в мотоцикл с мужчиной и его сыном, сообщает SHOT.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в сентябре 2025 года. Перед поездкой мужчина выпил полбутылки водки, поводом стала ссора с женой, после которой он уехал жить на дачу. Когда супруга приехала к нему, они вместе отправились кататься на его автомобиле.

На улице Михаила Поповича машина на полной скорости врезалась в мотоцикл. От удара мальчик, ехавший пассажиром, упал на лобовое стекло авто. Ребенок полгода провел в корсете и восстанавливался после травм. Суд обязал виновника выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального ущерба семье пострадавшего и назначил ему три года лишения свободы условно.

Также известно, что супруги вместе с 11 несовершеннолетними детьми проживали в квартире площадью около 50 квадратных метров. У семьи также были долги почти на 1 миллион рублей по кредитам и услугам ЖКХ.

По информации Mash, детей подвергали побоям и не водили в детский сад. В апреле у 6-летнего мальчика заметили следы избиения, сотрудники учреждения пытались встретиться с его матерью, однако им не открывали дверь, а по телефону отвечали грубо. Попасть в квартиру удалось лишь спустя месяц.

Несмотря на то что в сентябре ребенку предстояло пойти в первый класс, родители оставили его в детском саду. Руководство и сотрудники учреждения не раз сообщали о ситуации в опеку. По словам родителей других воспитанников, сад посещали лишь трое детей из многодетной семьи, причем нерегулярно. Мать объясняла отсутствие детей тем, что ей некогда приводить их.

О том, что в Вологде от истощения скончалась 5-летняя девочка, стало известно 26 ноября. Других детей из семьи в возрасте от 10 месяцев до 16 лет госпитализировали. По данным СМИ, ежемесячно супруги получали пособия на общую сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, с 2020 года с родителями неоднократно проводили профилактические беседы. Отмечалось также, что мать с трудом передвигается и не может самостоятельно ухаживать за детьми.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По версии следствия, семья, в которой воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, состояла на профилактическом учете. Родители не обеспечивали им надлежащий уход. В больницу также доставили 7-летнего мальчика, ему оказывают медицинскую помощь.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в свою очередь, сообщил, что держит ситуацию на личном контроле с вечера 25 ноября. По итогам осмотра квартиры специалисты пришли к выводу, что условия проживания детей не соответствовали необходимым требованиям. Глава региона уточнил, что девять детей доставили в Вологодскую областную детскую клиническую больницу.

