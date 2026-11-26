Фото: vk.ru/tatdinfo

Актриса Тверского академического театра драмы Наталья Бурдина ушла из жизни 24 ноября в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в окружении артистки, передает ТАСС.

Уточняется, что похороны уже прошли в Махачкале, где живут родственники Бурдиной. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.

Соболезнования выразили в Тверском академическом театре драмы, где актриса служила более 40 лет. Там отметили, что за это время она стала частью истории культурного учреждения.

Бурдина родилась 20 августа 1956 года в Чусовом Пермской области. Она проходила обучение у народной артистки РФ Веры Ефремовой.

В Твери актриса исполнила десятки ролей, сыграв в том числе Притыкину в "Варварах" Максима Горького, Донну Паскуа в "Кьоджинских перепалках" Карло Гольдони, Настасью Петровну в "Обрыве" по Ивану Гончарову и Кошку в "Бременских музыкантах". Зрители также запомнили ее по сериалу "Сельский детектив".

