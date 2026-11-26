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Департамент общественного здравоохранения Калифорнии предупредил жителей штата о риске активного роста ядовитых дикорастущих грибов, который может спровоцировать природное явление Эль-Ниньо. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среди опасных видов – Amanita phalloides (бледная поганка) и Amanita ocreata (смертельно ядовитый гриб семейства мухоморовые). В департаменте напомнили о вспышке тяжелых заболеваний, печеночной недостаточности и смертельных случаев, связанных со случайным сбором и употреблением ядовитых грибов в пищу.

По данным ведомства, в период с ноября 2025 года по май 2026 года после употребления таких грибов госпитализировали 50 человек. Четверым пострадавшим потребовалась пересадка печени, еще четверо скончались.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо может вызвать снижение мирового урожая риса в 2026–2027 годах. Давление на производство оказывают низкая рентабельность производителей и неблагоприятная погода. Несмотря на ожидаемое падение сбора и прогнозируемый рост потребления, мировые запасы риса достигнут примерно 216,5 миллиона тонн.