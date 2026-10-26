Bloomberg: бананы могут подорожать из-за Эль-Ниньо и конфликта на Ближнем Востоке

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Мировые цены на бананы могут вырасти из-за Эль-Ниньо и военных действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил генеральный директор Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес, передает Bloomberg.

По его словам, конец 2026 и начало 2027 года будут очень непростыми для отрасли. Производство тропических фруктов становится все более затратным на фоне экстремальных погодных условий и геополитических потрясений. В частности, конфликт на Ближнем Востоке уже привел к росту цен на топливо, удобрения и упаковку, которые сложно переложить на покупателей.

Усиливающийся Эль-Ниньо создает новую угрозу для Латинской Америки – крупнейшего региона мира по экспорту бананов. Явление вызывает проливные дожди в Эквадоре и Перу, а также сильную засуху в бассейне Амазонки и на северо-востоке Бразилии. Дожди могут усугубить болезни растений, погубить урожай и размыть дороги, засуха – снизить уровень воды в Панамском канале и нарушить судоходное сообщение для стран региона.

Отрасль обычно продает большую часть бананов по долгосрочным контрактам на будущую продукцию по фиксированной цене, поэтому поставщики не могут переложить на покупателей непредвиденные расходы на сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что цены на зерно в южных регионах России этой осенью снизились в 2 раза. Самая сложная ситуация сложилась в Краснодарском крае и Ростовской области, где власти ввели режим ЧС из-за проблем со сбытом урожая. Фермеры не могут реализовать товар, чем пользуются перекупщики, резко снижая закупочные цены. При себестоимости пшеницы третьего класса в 11–13 тысяч рублей за тонну аграриям предлагают около 5 тысяч.

