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26 октября, 18:00

Спорт

World Aquatics признала мировые юношеские рекорды россиян

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) официально подтвердила четыре юношеских мировых достижения, установленных россиянами на европейских турнирах в Париже и Мюнхене. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Рекорды были зафиксированы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и первенстве Европы по плаванию в Мюнхене. World Aquatics утвердила результаты 22 октября.

Михаил Щербаков установил мировое достижение на дистанции 200 метров комплексным плаванием, показав результат 1.56,16. В эстафете 4 на 100 метров вольным стилем среди юниоров отличилась российская команда в составе Матвея Чекалева, Егора Прошина, Матвея Миляева и Михаила Щербакова. Они дважды обновили рекорд: в предварительном заплыве – 3.14,72, в финале – 3.12,75.

Еще одно достижение покорилось сборной в смешанной эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина показали время 3.23,96.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе Елизавету Маслакову, победительницу чемпионата России. Такой же статус получила лыжница Алена Плечева. Кроме того, допуск дали представителям персонала – Виталию Агаве, Юрию Виноградову и Владимиру Жулю.

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