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21 октября, 17:37

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SVT: в Швеции пытаются добиться отказа в выдаче виз российским лыжникам на ЧМ-2027

В Швеции пытаются добиться отказа в выдаче виз российским лыжникам на ЧМ-2027

Фото: 123RF.com/ekaterinaphoto

Шведская лыжная ассоциация и Шведская спортивная конфедерация (RF) пытаются добиться от правительства отказа в выдаче виз российским лыжникам на чемпионат мира 2027 года. Об этом сообщил телеканал SVT.

Как рассказала генеральный секретарь лыжной ассоциации Пернилла Бонде, этот вопрос уже озвучили RF. Она допустила обращение в Министерство иностранных дел, чтобы проанализировать правила въезда в страну для граждан разных государств.

"Поскольку решение (о допуске россиян на международные турниры. – Прим. ред.) принято, мы должны ему следовать, но мы не считаем его хорошим", – сказала она.

Министр миграции Швеции Юхан Форселль подтвердил, что варианты прорабатываются. По его словам, правительство и спортивное сообщество выступают против участия спортсменов из РФ и Белоруссии в международных соревнованиях.

"В настоящее время правительство анализирует правовые основания, позволяющие отказать российским и белорусским спортсменам в выдаче виз для въезда в Швецию", – добавил министр.

В свою очередь, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила ТАСС на международном форуме "Россия – спортивная держава", что шведская сторона должна понести ответственность за высказывание о российских лыжниках.

"Говорят уже впрямую, никого не стесняясь. Интересно, что скажет (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. – Прим. ред.) FIS. Не факт, что турнир перенесут. Не факт, что есть куда и кто-то возьмется", – отметила она.

Депутат подчеркнула, что подобные заявления – нарушение обязательств организатора. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

В начале сентября FIS допустила россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27. Затем организация утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса. Спортсменам необходимо подтвердить соответствие требованиям и обязаться соблюдать их.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев между тем отметил, что государства, которые препятствуют участию российских спортсменов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров. По его словам, политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит "смещаться в южное полушарие".

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