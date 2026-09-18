Российских хоккеистов на траве допустили до международных турниров без ограничений

Фото: ТАСС/AP/Peter Dejong

Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российских спортсменов и команды к своим соревнованиям без ограничений, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в MAX.

Он уточнил, что сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики. Кроме того, в России теперь смогут проводиться мероприятия и соревнования под эгидой FIH .

Ранее решение снять ограничения с российских спортсменов принял совет Международной федерации конного спорта (FEI). Однако российские атлеты смогут выступать на международных турнирах только после того, как выполнят все минимальные квалификационные требования.

Кроме того, Дегтярев заявлял: страны, препятствующие участию российских спортсменов в соревнованиях, должны лишаться права проводить турниры. По его мнению, из-за политики недопуска центр мирового спорта продолжит "смещаться в южное полушарие".

