Первую печатную биографию Ивана Грозного продали на торгах за 3,5 млн рублей

Фото: litfund.ru

Первая печатная биография Ивана Грозного ушла с аукциона за 3,5 миллиона рублей. Сначала за нее просили 450 тысяч, однако цена увеличилась почти в 8 раз, сообщила пресс-служба "Литфонда".

На продажу была выставлена книга лютеранского пастора Пауля Одерборна "Удивительная, ужасающая, неслыханная история и подлинные исторические факты, а именно жизнеописание великого князя московского Иоанна Базилидиса", напечатанная в Герлице в 1588 году. Издание насчитывает 116 листов.

В "Литфонде" указали, что исторической биографией в современном понимании этот труд назвать сложно: сочинение Одерборна скорее представляет собой политический памфлет, созданный вскоре после окончания Ливонской войны. При подготовке описания специалисты рассматривали исследование историка Александра Филюшкина.

Как выяснили эксперты, Одерборн активно переносил в историю Ивана IV сюжеты из античных и европейских сочинений. Например, речь царя перед введением опричнины почти дословно повторяет речь Александра Македонского перед персами, а описание Астраханского похода является переработкой рассказа о взятии итальянской Брешии. Отдельные эпизоды, связанные с Казанью, Полоцком и действиями опричников, автор создавал, применяя чужие исторические сюжеты.

Данный экземпляр стал самой дорогой "Россикой" (иностранным изданием о России) из проданных на аукционах. Предыдущий рекорд составлял 3,4 миллиона рублей за "Описание путешествия в Московию" Адама Олеария.

Печатная биография сохранилась в более позднем, предположительно изготовленном в XX веке пергаментном переплете. В аукционном доме оценили его сохранность как коллекционную. На российских торгах экземпляр был представлен впервые.

Ранее книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания ушла с молотка на британском аукционе Rare Book Auctions за 17 тысяч фунтов, или почти 23 тысячи долларов. Речь идет о книге 1997 года выпуска в мягкой обложке. Тогда она стоила 4,99 фунта.

