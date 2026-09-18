Виктория Боня обжаловала отказ в иске к экс-невесте Лепса Кибе

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Телеведущая и блогер Виктория Боня подала жалобу на отказ в иске к бывшей невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе, поводом для которого стал оскорбительный пост в соцсети. Об этом сообщает газета "Известия".

Суд рассмотрит жалобу телеведущей. Адвокат Бони Алексей Лунев, в свою очередь, заявил, что Киба не смогла предоставить доказательства своих слов.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск Бони к Кибе. Поводом для иска стал размещенный Авророй пост в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором она раскритиковала телеведущую и обвинила ее в "продаже тела женатым мужчинам".

Тогда блогер потребовала в суде 3 миллиона рублей из-за порочащих сведений. По словам Бони, такие заявление наносят ее репутации вред.

Летом 2025 года между девушками произошел еще один конфликт. Блогер заявила, что отец Кибы оставил после своей смерти долги на сумму 25 миллионов рублей, из-за чего мать якобы начала искать богатого жениха для дочери.

Экс-невеста Лепса заявила о недостоверности этой информации. Она также опровергла слова телеведущей о якобы финансировании певцом ее обучения в Лондоне.