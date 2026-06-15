Суд отклонил иск блогера Бони к бывшей невесте Лепса Кибе

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Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск телеведущей и блогера Виктории Бони к бывшей невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Конфликт между ними произошел летом прошлого года. Тогда Боня отмечала, что отец Кибы оставил после своей смерти долги на сумму 25 миллионов рублей, из-за чего мать якобы начала искать богатого жениха для дочери.

Экс-невеста Лепса заявила о недостоверности этой информации. Она также опровергла слова Бони о якобы финансировании певцом ее обучения в Лондоне. Кроме того, девушка указала на непрофессионализм со стороны телеведущей и отсутствие у нее образования журналиста.

В ответ на слова Кибы Боня подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Блогер уточнила, что поводом послужили оскорбления и обвинения в занятии проституцией в ее адрес. Телеведущая потребовала с нее 3 миллиона рублей компенсации.

