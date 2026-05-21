21 мая, 16:28

Шоу-бизнес

Боня потребовала через суд 3 млн рублей с Кибы за порочащие сведения

Блогер и телеведущая Виктория Боня намерена получить от модели Авроры Кибы 3 миллиона рублей в качестве компенсации за порочащие сведения. Об этом сообщает газета "Известия".

Боня утверждает, что Киба опубликовала в одной из социальных сетей пост о том, что блогер "всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы, а не журналиста". Там говорилось о том, что звезда якобы "продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро, о чем знает вся страна".

Блогер заявила, что такие высказывания порочат ее репутацию. В частности, она может потерять доверие как предприниматель со стороны клиентов и партнеров.

Телеведущая подчеркнула, что пост модели может отрицательно сказаться и на ее личной жизни. Боня напомнила, что воспитывает дочь и подобные публикации могут ранить психику подростка.

Блогер попросила суд признать заявление Кибы порочащим и попросить девушку заплатить за моральный ущерб, а также публично опровергнуть озвученную ей информацию. Известно, что пост Кибы уже удален.

В свою очередь, сторона модели в суде сказала, что не признает исковые требования. По словам представителя Кибы, в материалах дела нет доказательства того, что девушка размещала заявление в адрес Бони на своем аккаунте. Следующее заседание состоится в июне.

Ранее Боня оказалась в центре большого скандала. Этой весной она обратилась к президенту Владимиру Путину с инициативой создать платформу для прямого общения россиян с главой государства. Блогер также высказалась о ситуациях с изъятием домашнего скота в Новосибирской области, с блокировкой мессенджеров и упомянула стихийное бедствие в Дагестане.

После этого ведущий Владимир Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой". Позже Боня и Соловьев пообщались друг с другом по видеосвязи. Ведущий принес звезде личные извинения за оскорбления.

