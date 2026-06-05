Ограничения на полеты введены в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры также действуют в аэропорту Внуково – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, сообщил, что силам ПВО удалось уничтожить вражеский беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков БПЛА работали специалисты экстренных служб.