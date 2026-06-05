Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее врачи спасли жизнь пассажиру с приступом астмы на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Москву. У одного из пассажиров развился астматический статус, после чего экипаж начал готовить лайнер к экстренной посадке.

В начале июня в московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Сервис регистрации и посадки без паспорта запустили на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом.