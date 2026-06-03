03 июня, 08:00Происшествия
Врачи спасли пассажира с астмой на борту рейса Новосибирск – Москва
Фото: 123RF.соm/wassup6730
Врачи спасли жизнь пассажиру с приступом астмы на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Москву. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
У одного из пассажиров развился астматический статус, после чего экипаж начал готовить лайнер к экстренной посадке. Помощь ему оказали находившиеся на борту главный врач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов.
"Они оказали помощь и стабилизировали состояние больного. В аэропорту Шереметьево его ждала скорая", – говорится в сообщении.
Ранее на рейсе Avianca из Боготы в Пасто пассажиров начало тошнить во время захода самолета на посадку. Из-за густого тумана и сильного ветра лайнер дважды не смог приземлиться с первой попытки. Люди кричали, плакали, некоторые молились, после чего командир принял решение вернуться в Боготу.
Позже в тот же день самолет благополучно долетел до Пасто. Аэропорт Антонио Нариньо расположен в Андах на высоте 1 800 метров, погода там меняется часто, а длина полосы составляет всего 2 300 метров.