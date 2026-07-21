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21 июля, 13:13

Политика

Песков назвал неприемлемым размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине

Фото: 123RF.com/koziolkamila

Размещение военных контингентов стран Евросоюза и НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для России, Москва не может этого допустить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы, более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины", – сказал Песков.

По его словам, в ЕС и НАТО действительно вынашивают реальные планы по вводу иностранных военных на Украину. Представитель Кремля отметил, что это не "странная мечта", а вполне конкретные намерения.

Песков также подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию в том числе для того, чтобы не допустить присутствия войск НАТО на украинской территории. Так он прокомментировал заявления из Европарламента о том, что учения "коалиции желающих" в Польше могут быть подготовкой к вводу европейского контингента на Украину.

Ранее в НАТО пригрозили России ответом на якобы враждебную киберактивность. При этом там добавили, что будут отвечать на эти угрозы "в такой форме и в то время", которые выберут они сами, однако действия будут соответствовать международным нормам.

Кроме того, Альянс поддержал односторонние рестрикции, которые введены ЕС и Великобританией против РФ за "вредоносную кибернетическую деятельность".

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