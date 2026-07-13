НАТО пригрозил России ответом на "враждебную киберактивность"

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Совет НАТО считает, что кибернетическая активность РФ представляет угрозу безопасности для блока. Альянс готов ответить на нее, сказано в заявлении организации.

В документе говорится, что блок "строго осуждает" некую "вредоносную кибернетическую активность России", которая якобы направлена на страны НАТО и государства-партнеры.

Также там упомянуто, что Альянс поддерживает односторонние рестрикции, которые введены ЕС и Великобританией против РФ за "вредоносную кибернетическую деятельность". Блок подчеркнул, что готов использовать "полный спектр возможностей, чтобы защищаться, сдерживать и отражать весь спектр кибернетических угроз".

В НАТО добавили, что будут отвечать на эти угрозы "в такой форме и в то время", которые выберут они сами. При этом уточняется, что действия Североатлантического альянса будут соответствовать международным нормам.

Ранее словацкий президент Петер Пеллегрини заявил, что ряд стран НАТО не собираются участвовать в финансировании военной поддержки Украины. В частности, речь идет о Словакии и Венгрии. Против участия в пакете помощи, который оценивается в 70 миллиардов евро, на саммите также выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

