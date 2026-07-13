13 июля, 19:44Происшествия
Человек погиб в массовом ДТП на Калужском шоссе
Авария произошла на отрезке дороги по направлению в область. Еще один человек пострадал.
Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
При этом движение в сторону области в районе ДТП осуществляется по 3 полосам из 5. Оно затруднено на 3 километра, добавили в Дептрансе. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее 13 июля авария произошла на внешней стороне 7-го километра МКАД. В результате загорелась "Газель". Два человека пострадали.