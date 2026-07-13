Человек погиб в массовом ДТП на Калужском шоссе

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Три машины столкнулись на 23-м километре Калужского шоссе. В результате аварии погиб человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла на отрезке дороги по направлению в область. Еще один человек пострадал.

Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

При этом движение в сторону области в районе ДТП осуществляется по 3 полосам из 5. Оно затруднено на 3 километра, добавили в Дептрансе. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее 13 июля авария произошла на внешней стороне 7-го километра МКАД. В результате загорелась "Газель". Два человека пострадали.