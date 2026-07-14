14 июля, 12:45Политика
Посол Озеров заявил об отсутствии доказательств падения дрона РФ в Молдавии
Фото: 123RF.com/marinnov
Протест МИД Молдавии после якобы падения российского беспилотника на юге республики требует доказательств. Об этом заявил посол РФ Олег Озеров после посещения ведомства в Кишиневе.
По его словам, была запрошена дополнительная информация по теме, а вопрос требует расследования.
"Нужно понимать трассировку, откуда шел этот дрон, по какой траектории, фотофиксация и так далее. Обычные данные, которые мы традиционно запрашиваем в этой связи", – приводит слова дипломата ТАСС.
Он пояснил, что есть вопросы к ситуации с обнаруженным 13 июля в окрестностях села Копанка Каушанского района беспилотником. По данным молдавской стороны, дрон нес 40 килограммов взрывчатки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал использование воздушного пространства Прибалтики украинскими беспилотниками. По его словам, Россия четко отслеживает источники угрозы, а спецслужбы видят, что "откуда летит и как летит".
Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва никому ничего доказывать не собирается.