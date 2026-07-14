Посол Озеров заявил об отсутствии доказательств падения дрона РФ в Молдавии

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Протест МИД Молдавии после якобы падения российского беспилотника на юге республики требует доказательств. Об этом заявил посол РФ Олег Озеров после посещения ведомства в Кишиневе.

По его словам, была запрошена дополнительная информация по теме, а вопрос требует расследования.

"Нужно понимать трассировку, откуда шел этот дрон, по какой траектории, фотофиксация и так далее. Обычные данные, которые мы традиционно запрашиваем в этой связи", – приводит слова дипломата ТАСС.

Он пояснил, что есть вопросы к ситуации с обнаруженным 13 июля в окрестностях села Копанка Каушанского района беспилотником. По данным молдавской стороны, дрон нес 40 килограммов взрывчатки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал использование воздушного пространства Прибалтики украинскими беспилотниками. По его словам, Россия четко отслеживает источники угрозы, а спецслужбы видят, что "откуда летит и как летит".

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва никому ничего доказывать не собирается.