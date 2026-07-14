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14 июля, 16:52

Спорт

FIFA начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ-2026

Фото: store.fifa.com

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о старте продаж фрагментов газона со стадиона "Метлайф" в Нью-Джерси, где пройдет финал чемпионата мира по футболу. Соответствующая информация появилась в официальном магазине FIFA.

Кусок поля помещен в прозрачный куб из эпоксидной смолы, цена сувенира составляет 450 долларов (около 35 тысяч рублей. – Прим. ред.). На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят на сувенир сразу после игры.

В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Заказать сувенир могут только покупатели из США, Великобритании и Европы.

"Каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового поля финала, что делает его уникальным коллекционным предметом, посвященным одному из величайших спортивных событий в мире", – говорится в описании товара.

Финал ЧМ-2026 начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени. За титул чемпиона поборются две сильнейшие сборные.

Между тем определились все полуфинальные пары турнира. В 1/2 финала Франция сыграет с Испанией, а Аргентина – с Англией. Игры запланированы на 14 и 15 июля соответственно. Матч за третье место состоится 18-го числа.

Полуфиналы чемпионата мира по футболу пройдут 14 и 15 июля

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