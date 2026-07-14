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14 июля, 16:12

Политика

Рубио пообещал ликвидировать МУС

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Американский госсекретарь Марко Рубио пообещал ликвидировать Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

"Мы разрушим МУС – кирпичик за кирпичиком, если потребуется", – отметил Рубио.

В 2025 году Вашингтон вводил санкции против четырех судей МУС. Тогда под рестрикции подпали судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса, а также Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер.

Рубио говорил, что эти судьи участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан США и Израиля без согласия самих государств. При этом подпавшие под санкции судьи пытаются оспорить их законность в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.

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