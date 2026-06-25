Трое судей МУС оспорили санкции США в суде

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Судьи Международного уголовного суда (МУС), попавшие под американские санкции, оспаривают их законность в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что это первый прямой иск с требованием отменить ограничительные меры, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.

Истцами выступают Кимберли Прост (Канада), Соломи Босса (Уганда) и Рейн Алапини-Гансу (Бенин). В своем заявлении они настаивают, что президентский указ выходит за рамки полномочий главы Белого дома и нарушает Пятую поправку к Конституции США.

Судьи требуют не только признать документ незаконным, но и наложить судебный запрет на его дальнейшее применение.

Ранее Трамп подписал указ, позволяющий вводить визовые и финансовые рестрикции против сотрудников МУС и членов их семей, которые задействованы в расследованиях против американских граждан или их союзников. Вашингтон обвиняет суд в неправомерных действиях, в частности, в отношении Израиля.