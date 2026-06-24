Полиция Красногорска проверит видео о нападениях подростков за отказ в покупке алкоголя

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полиция городского округа Красногорск проводит проверку по видео и информации об избиении группой подростков взрослых, которые отказались купить им алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

"Также на видео отражено, как подросток наносит удар рукой мужчине", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента, а также обстоятельств случившегося. После проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Между тем в Иркутской области 15-летний подросток пойдет под суд за то, что осенью прошлого года напал с ножом на свою девушку и пришедшую ей на помощь соседку. Обе пострадавшие скончались от полученных ран. Молодой человек обвиняется в убийстве двух человек, в том числе одного из них в связи с осуществлением общественного долга, совершенное с особой жестокостью.