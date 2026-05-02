02 мая, 16:21

Происшествия

В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника у ТРЦ из сигнального пистолета

Сотрудники Росгвардии задержали двух подростков в возрасте 18 и 14 лет, напавших на 14-летнего мальчика и выстреливших в него из пускового сигнального устройства. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 1 мая возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания. По данным ведомства, между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку.

Как уточняется, нападавшие применили газовый баллончик и самодельное пусковое устройство "Сигнал охотника". Прибывший на место наряд Росгвардии задержал обоих участников инцидента и доставил их в отдел полиции.

Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован. Изъятое устройство направили на экспертизу.

Ранее похожий инцидент произошел ранее в Верхней Пышме Свердловской области, где школьник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического пистолета. Пятиклассник выстрелил в сверстника во время урока английского языка. Сам ученик при этом утверждал, что на курок он нажал неумышленно и во время игры.

В результате пострадал ребенок 2014 года рождения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

