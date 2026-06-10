Отель в США уволил сотрудника из-за разглашения данных о сборной Хорватии перед ЧМ-2026

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Отель AKA в США уволил своего менеджера по питанию из-за того, что он разгласил конфиденциальную информацию. Она касалась хорватской сборной, которая остановилась в этой гостинице в преддверии участия в чемпионата мира по футболу 2026 года, пишет Sportske Novosti.

AKA заключил договор с Хорватской футбольной федерацией и FIFA. Документ запрещает сотрудникам отеля раскрывать какие-либо конфиденциальные данные.

Однако менеджер дал журналистам анонимное интервью. Он рассказал, что федерация на время пребывания в гостинице заказала два сорта хорватского вина. Администрация узнала о контакте работника с прессой и уволила его.

Чемпионат мира по футболу начнется уже 11 июня. Он пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее английский футболист Иан Райт раскритиковал готовящийся мундиаль и назвал его "чемпионатом мира хаоса". Бывший участник сборной Англии напомнил, что у некоторых людей возникли трудности с въездом. Кроме того, он указал на высокие цены в отелях.