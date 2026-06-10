Собянин сообщил об отражении атаки уже 60 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака двух вражеских БПЛА отражена в небе над Москвой в среду, 10 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил градоначальник.

Дроны атакуют столицу с 8-го числа. На данный момент над городом нейтрализовано уже 60 БПЛА.

На фоне возникшей угрозы аэропорт Домодедово перешел на работу с ограничениями. Авиагавань осуществляет полеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.