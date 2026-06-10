Силы ПВО за ночь сбили 326 украинских БПЛА над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО России минувшей ночью ликвидировали 326 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, дроны сбиты над территориями Калужской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Тверской, Липецкой, Белгородской, Смоленской, Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Курской, Брянской, Ульяновской, Тульской и Ростовской областей. Также БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, столичным регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область. В результате падения обломков одного из беспилотников загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе.

К месту ЧП сразу прибыли профильные службы. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

