Украинский дрон повредил здание панорамы "Оборона Севастополя"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Средства ПВО отражают очередную атаку ВСУ на Севастополь. Один из вражеских дронов повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", в результате чего загорелась крыша. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Это здание – не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага", – отметил глава города.

Развожаев напомнил, что в период Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подвергалось массированной бомбардировке немецкой авиации.

"Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия. МЧС, Спасательная служба Севастополя, руководители ведомств – все на месте. Также по моему поручению на месте атаки – директор департамента общественной безопасности", – добавил он.

Этой ночью атаке БПЛА также подверглась Ростовская область. В результате падения обломков одного из дронов произошло возгорание емкости с топливом в Миллеровском районе.

Спецслужбы сразу же приступили к тушению огня. На фоне пожара спасатели эвакуировали дом престарелых и несколько частных домов в Миллеровском районе.