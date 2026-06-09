Запорожская область частично обесточена в результате атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд энергетических объектов был поврежден в результате атак ВСУ на энергосистему Запорожской области. В регионе наблюдается частичное отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В данный момент специалисты проводят оценку повреждений. Между тем над областью по-прежнему фиксируется высокая активность вражеских БПЛА, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Отдельно Балицкий сообщил про массированные атаки дронов на Мелитопольский городской округ. Местных жителей призвали укрыться в помещениях и соблюдать правила безопасности.

За прошедший день средства противовоздушной обороны уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа над территорией РФ. По данным Минобороны, вражеские дроны перехватывали и сбивали над несколькими регионами страны.

В МИД РФ сообщили, что за неделю 43 россиянина погибли при ударах ВСУ. Ранения при этом получили 234 человека, в том числе 18 детей. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР.