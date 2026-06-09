Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 23:52

Происшествия

Запорожская область частично обесточена в результате атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд энергетических объектов был поврежден в результате атак ВСУ на энергосистему Запорожской области. В регионе наблюдается частичное отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В данный момент специалисты проводят оценку повреждений. Между тем над областью по-прежнему фиксируется высокая активность вражеских БПЛА, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Отдельно Балицкий сообщил про массированные атаки дронов на Мелитопольский городской округ. Местных жителей призвали укрыться в помещениях и соблюдать правила безопасности.

За прошедший день средства противовоздушной обороны уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа над территорией РФ. По данным Минобороны, вражеские дроны перехватывали и сбивали над несколькими регионами страны.

В МИД РФ сообщили, что за неделю 43 россиянина погибли при ударах ВСУ. Ранения при этом получили 234 человека, в том числе 18 детей. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика