Минобороны сообщило об уничтожении 292 украинских дронов за день над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны за день уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минобороны России.

Воздушные цели перехватывали и сбивали над несколькими регионами, в том числе над Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 142 районах.