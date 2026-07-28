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28 июля, 04:10

Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, подозреваемого в руководстве крупной ОПГ

Фото: depositphotos/anekoho

В Таиланде задержан гражданин России, который находился в международном розыске по подозрению в руководстве одной из крупных транснациональных организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом сообщила газета Thai Post.

Уточняется, что задержанный обвиняется в руководстве преступной организацией, совершающей серьезные преступления в виде транснациональной сети, в том числе мошенничество в особо крупном размере. Личность мужчины пока не раскрывается.

Сотрудники иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда выявили его в ходе оперативных мероприятий. В процессе проверки выяснилось, что россиянин не только находится в розыске, но и превысил разрешенный срок пребывания в стране.

На арест разыскиваемого уже выдан ордер. В дальнейшем планируется его экстрадиция по соответствующему запросу российской стороны.

Ранее в таиландском курортном городе Паттайя пропали 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман.

По словам матери пропавших, утром 26 июля они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Проживающие в Паттайе российские соотечественники также приступили к поискам, координируя усилия в соцсетях.

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