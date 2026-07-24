Таможенники в Домодедово пресекли контрабанду наркотиков из Дубая

Фото: customs.gov.ru

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду наркотических средств из Дубая. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"Несколько видов запрещенных веществ обнаружили домодедовские таможенники у 45-летнего иностранца, прибывшего из Дубая. В своем блокноте он вез бумагу, пропитанную наркотическим средством", – говорится в сообщении.

В ходе выборочного контроля мужчину остановили в "зеленом" коридоре. В чемодане были обнаружены электронное устройство для курения, еще одно он достал из кармана, а также флаконы с жидкостями и блокнот, под обложкой которого была пропитанная наркотиками бумага.

Все обнаруженные предметы изъяли и отправили на исследование. Против иностранца возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в крупном размере (часть 3 статьи 229.1 УК РФ. – Прим. ред.). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее в Пулково задержали прилетевшего из Дубая россиянина с незадекларированными ювелирными изделиями на сумму более 6 миллионов рублей. По данным экспертизы, все предметы были выполнены из сплава золота 750-й пробы. В отношении гражданина России возбудили уголовное дело.