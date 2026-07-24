Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве выполнили 60% работ по обновлению дорожной разметки. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Как напомнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в первую очередь разметку обновляют на ключевых магистралях, возле школ, детских садов, больниц, крупных транспортных объектов, парков, театров и кинотеатров. Работы проводят преимущественно ночью с частичным ограничением движения, чтобы не создавать заторы.

В работе используются долговечные пластичные материалы – холодный двухкомпонентный пластик и термопластик. Холодный пластик применяют для элементов сложной конфигурации и обозначения парковок. Термопластик – для продольных линий, разделяющих потоки, и поперечных полос.

Специалисты наносят стрелы направления движения, разметку наземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, знаки "Осторожно, дети" и "вафельницы". Также обновляют линии, разделяющие встречные и попутные потоки, стоп-линии и дублирующие дорожные знаки.

Четкая разметка позволяет грамотно организовать дорожное движение и обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

Ранее сотрудники ЦОДД обустроили в столице 52 диагональных пешеходных перехода. Они позволяют пересекать перекресток по диагонали за один цикл светофора, сокращая время перехода и повышая безопасность.

Для этого специалисты наносят специальную разметку и настраивают отдельную пешеходную фазу, во время которой движение автомобилей запрещено.

Первый такой переход появился в 2014 году. Сейчас их размещают на перекрестках с высоким пешеходным потоком, не создавая задержек для транспорта.