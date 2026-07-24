Блогер Адам Аушев внесен в реестр иноагентов

instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/abu_caucas_marsho (Адам Аушев признан в РФ иноагентом)

Минюст России включил в реестр иностранных агентов блогера Адама Аушева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минюсте, Аушев распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти России, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности страны. Кроме того, он участвовал в распространении материалов иностранных агентов и организации, признанной нежелательной на территории РФ. Блогер проживает за пределами России.

Помимо Аушева, в реестр внесены активист Вадим Петров, "Донское Республиканское Движение" и "Либертарианская партия России". Петров, по данным ведомства, распространял недостоверные сведения о действиях российских властей, выступал против спецоперации и призывал к нарушению территориальной целостности. Он взаимодействовал с организацией, включенной в перечень нежелательных и террористических. Петров, как и и Аушев, находится за рубежом.

В свою очередь, "Донское Республиканское Движение" занималось распространением материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, публиковало недостоверную информацию о решениях властей, выступало против СВО и призывало к нарушению территориальной целостности. Руководство движением осуществляется за пределами РФ.

Также "Либертарианская партия России" под руководством Сергея Карнавского участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательной организации, распространяла недостоверную информацию о политике властей, выступала против СВО и взаимодействовала с иностранным агентом.

Ранее министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналиста Александра Поливанова, писателя Дмитрия Петрова, проект "Четвертый сектор".

До этого правозащитник Лев Пономарев (признан в РФ иноагентом) был заочно приговорен к 5,5 года заключения по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и руководстве деятельностью нежелательной организации.

