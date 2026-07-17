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17 июля, 18:16

Политика

Минюст включил журналиста Александра Поливанова в реестр иноагентов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/certo_polivanov (Александр Поливанов признан в РФ иноагентом)

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналиста Александра Поливанова, а также писателя Дмитрия Петрова, "Либертарианскую партию России" и проект "Четвертый сектор". Об этом сказано на сайте ведомства.

Поливанов, в частности, распространял недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях. Кроме того, он выступал против спецоперации на Украине, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными на территории РФ.

Также он является директором медиапроекта, включенного в России в реестр иноагентов и в перечень экстремистских организаций. В настоящее время журналист проживает за пределами России.

Петров, как указало министерство, тоже распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях, выступал против СВО, участвовал в мероприятиях организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ, а также был причастен к созданию материалов иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России. Писатель проживает за рубежом.

"Либертарианская партия России", председателем которой является Марина Мацапулина (признана иноагентом в РФ), по данным российского Минюста, распространяла недостоверную информацию о политике властей и избирательной системе РФ, выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности страны.

Кроме того, фракция участвовала в распространении материалов иноагентов. При этом участниками партии являются лица, включенные в соответствующий реестр.

Проект "Четвертый сектор" распространял материалы иноагентов, а также сообщения и информацию о мероприятиях организаций, признанных нежелательными в России. Вместе с тем он публиковал недостоверные сведения о решениях властей и российской образовательной системе. На данный момент основатели проекта проживают за пределами РФ.

Ранее иноагентами были признаны журналисты Виталий Солдатских и Михаил Маглов. По данным Минюста РФ, они занимались распространением недостоверных данных о российских властях, также выступали против специальной военной операции.

Помимо этого, в перечень попала активистка Татьяна Фролова, которая участвовала в создании и распространении сообщений и материалов других иностранных агентов. Кроме того, она собирала деньги на поддержку Украины.

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