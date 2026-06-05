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05 июня, 18:29

Политика

Журналисты-расследователи Маглов и Солдатских пополнили список иноагентов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Журналисты Виталий Солдатских и Михаил Маглов признаны Минюстом России иностранными агентами. Обновленный список появился на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что они занимались распространением недостоверных данных о российских властях, также выступили против специальной военной операции.

Помимо этого, в перечень попали активистка Татьяна Фролова и сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" (включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Станислав Андрейчук. По данным ведомства, Фролова участвовала в создании и распространении сообщений и материалов других иностранных агентов. Кроме того, она собирала деньги на поддержку Украины.

Что касается Андрейчука, то, по данным министерства, он занимался распространением недостоверных сведений о принимаемых руководством России решениях, политике государства и избирательной системе РФ.

Ранее стало известно, что международное движение "Мемориал" (включено в реестр иностранных агентов) и его 30 структур оказались в списке экстремистских организаций. Они запрещены на территории России.

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