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05 июня, 10:05

Шоу-бизнес

Блогер Илья Варламов признался, что отказался от интервью у Дудя

Фото: ТАСС/Роман Демьяненко (Илья Варламов признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Блогер и журналист Илья Варламов (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан террористом и экстремистом) признался, что отказался дать интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов РФ).

"Я говорю: "Юр, я тебя очень люблю, но тебя же вряд ли будут интересовать мои путешествия", – объяснил он в интервью YouTube‑каналу Sheinkin40.

Варламов также добавил, что формат Дудя напоминает ему допрос у следователя, и подчеркнул, что ему неинтересны такие беседы. Кроме того, у него есть "какое-то количество скелетов в шкафу", которые он старается не трогать.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в отношении Варламова возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента.

Позже ему также вменили распространение фейков о ВС РФ, после чего он был заочно приговорен к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 99,5 миллиона рублей. Помимо этого, Варламову в течение 4 лет запретили администрировать сайты.

Блогер попытался опротестовать данное решение, но Мосгорсуд отклонил его жалобу в феврале 2026 года. Защита Варламова, в свою очередь, подала кассационную жалобу на заочный приговор.

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