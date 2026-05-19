Судебные приставы начали взыскивать с Дудя деньги по иску Мизулиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Судебные приставы начали взыскивать с блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) 200 тысяч рублей в пользу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

15 мая против Дудя было открыто исполнительное производство о взыскании средств по исполнительному листу, который Лефортовский суд Москвы выдал 29 апреля по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.

Поводом для обращения главы Лиги безопасного интернета в суд стало интервью, которое дизайнер Артемий Лебедев дал Дудю. В ходе него, как заявила Мизулина, было затронуто ее личное достоинство.

Дизайнер извинился перед главой Лиги безопасного интернета, но уточнил, что не поддерживает общественную деятельность, которой она занимается. Мизулина отказалась принимать извинения блогера Лебедева.

В результате Лефортовский суд Москвы обязал дизайнера и блогера удалить фрагменты видеоматериалов с оскорблениями главы Лиги безопасного интернета и прекратить дальнейшее распространение этой информации.

Также было принято решение о взыскании с Дудя 200 тысяч рублей, а с Лебедева – 300 тысяч. Кроме того, журналиста обязали заплатить 77 тысяч рублей за судебные расходы. Сама Мизулина обжаловать решение суда не стала. Она подчеркнула, что ее полностью устраивает то, как завершилось дело.

