Суд обязал Дудя и Лебедева удалить фрагменты видеоматериалов с оскорблениями Мизулиной

Фото: youtube.com/вДудь (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Лефортовский суд Москвы обязал дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) удалить фрагменты видеоматериалов с оскорблениями главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инстанция частично удовлетворила иск о защите чести и достоинства, поданный Мизулиной. Суд подтвердил, что сведения в материале блогеров не соответствуют действительности и порочат честь и деловую репутацию истца и Лиги безопасного интернета. Блогерам также запретили дальнейшее распространение этой информации.

Представитель Мизулиной добавил, что после инцидента с оскорбительными высказываниями ее положение в обществе сильно пострадало. Несмотря на то что она старается не показывать своих эмоций, истец очень переживает, подчеркнул он. По словам представителя главы Лиги, материальная компенсация может поспособствовать смягчению страданий. Он подчеркнул, что деньги планируется передать семьям участников СВО.

Отмечается, что суд должен был взыскать с блогеров в пользу Мизулиной 10 миллионов рублей. Однако в результате было принято решение о взыскании с Дудя 200 тысяч рублей, а с Лебедева – 300 тысяч. Кроме того, Дудя обязали заплатить 77 тысяч рублей за судебные расходы.

В то же время представители ответчиков попросили суд отказать в удовлетворении исковых требований.

"Мы, конечно, обжалуем", – подчеркнул, комментируя решение инстанции, адвокат Лебедева Калой Ахильгов.

Сама Мизулина в беседе с ТАСС заявила, что обжаловать решение суда не станет. Она подчеркнула, что сумма компенсации складывается из общепринятой судебной практики по аналогичным делам. По ее словам, ее полностью устраивает то, как завершилось дело.

Поводом для заявления в суд стало интервью, которое Лебедев дал Дудю. В ходе него, по мнению Мизулиной, блогеры затронули ее личное достоинство.

О том, что Мизулина подала в суд на блогеров, стало известно в начале сентября 2024 года. При этом Лебедев принес свои извинения главе Лиги безопасного интернета. Он отметил, что никогда не оскорбляет напрямую людей, а тем более не борется с женщинами.

Вместе с тем Лебедев подчеркнул, что не поддерживает общественную деятельность, которой занимается Мизулина.