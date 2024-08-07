Дизайнер Лебедев извинился перед Мизулиной

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за слова о ней, произнесенные во время недавнего интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, во время обсуждения Мизулиной их беседа начала развиваться так, что "могло сложиться ощущение", что он оскорбляет ее.

"Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", – заявил блогер в видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Однако Лебедев подчеркнул, что все еще не поддерживает общественную деятельность, которой занимается Мизулина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета намеревалась подать в суд иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя. Она хотела потребовать возмещения морального вреда в виде 10 миллионов рублей и направить эти средства на помощь семьям участников специальной военной операции.

