Глава Лиги безопасного интернета Мизулина подаст в суд на Лебедева и Дудя

Фото: youtube.com/@vdud (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Лига безопасного интернета намерена подать в суд иск о защите чести и достоинства против блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), заявила в своем телеграм-канале глава организации Екатерина Мизулина.

Поводом для этого послужил выход интервью, которое, как считает Мизулина, порочит честь и деловую репутацию организации. Она также подчеркнула, что в ходе беседы блогеры затронули и ее личное достоинство.

Лига намерена потребовать возмещения морального вреда в виде 10 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на помощь семьям участников специальной военной операции (СВО), уточнила глава организации.

Ранее Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве, публикации персональных данных граждан и прочих правонарушениях. Она обратилась к нему с призывом принести извинения чеченцам и россиянам.

