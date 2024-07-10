Мизулина заявила, что блогер Гасанов находится в бегах

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Блогер Гусейн Гасанов находится в бегах, заявила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

При этом принадлежащие ему компании были закрыты в связи с долгами перед государством. Федеральная налоговая служба (ФНС) уже обратилась в суд с иском в отношении блогера, отметила Мизулина.

В публикации она также выразила надежду на то, что ФНС, Министерство внутренних дел (МВД) и Следственный комитет (СК) РФ разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. Она уточнила, что все материалы, связанные с Билом, были направлены СК еще в декабре 2023 года.

Бил стал виновником резонансного ДТП, которое произошло в апреле 2021 года в центре Москвы. Он находился за рулем спорткара Audi RS6, когда выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезные травмы получила сотрудница аппарата Госдумы.

Суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на три года. Отбывать наказание блогер начал в мае, после того как Московский городской суд признал приговор законным. Из тюрьмы он вышел 3 ноября 2022 года.

С просьбой о проверке нескольких известных блогеров, среди которых также были Бил и Гасанов, на предмет мошенничества Мизулина обращалась в столичный главк МВД России в ноябре 2024 года. Она утверждала, что приняла такое решение "в связи с большим числом писем от граждан".

