Предпринимательница потребовала с Гусейна Гасанова 10 млн рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На компанию Гусейна Гасанова подали в суд с требованием выплатить 10 миллионов рублей, сообщает Life.ru.

Предпринимательнице из Волгодонска не понравились курсы по торговле на Wildberries от предприятия блогера, которые стоили 10 миллионов рублей, и она захотела вернуть средства.

Девушка по имени Юлия купила обучение на курсе "Фабрика звезд инфобиза" около полугода назад. Авторами курса являются ООО "Банда" Гусейна Гасанова и бизнес-консультант Елена Арикова. Пройдя курс, жительница Волгодонска поняла, что информация была бесполезной.

При этом бизнесвумен защищает самого Гасанова, а выступает исключительно против Ариковой. Несмотря на это, курс оформлен на фирму Гасанова, поэтому она и будет ответчиком в суде.

Ранее Одинцовский суд Московской области отказал певцу Егору Криду в удовлетворении иска к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По данным осведомленного источника, 1 июля судья Елена Саркисова оставила иск артиста о признании высказываний о рэпере порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию без рассмотрения.

