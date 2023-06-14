Егор Крид попал в черный список блогеров из-за рекламы казино

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Лига безопасного интернета внесла певца Егора Крида в черный список блогеров-нарушителей из-за рекламы онлайн-казино. Соответствующий перечень с своем телеграм-канале разместила глава организации Екатерина Мизулина.

"Публикую новый список из 49 стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино. <...> Некоторые из них "переехали" на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой", – написала она.

Помимо Крида, в список попали Гусейн Гасанов, Юрий Хованский, Александр Зубарев, Некоглай, Mellstroy, Ивангай и другие известные блогеры и стримеры.

Мизулина подчеркнула, что в ближайшее время Лига безопасного интернета обратится в Роскомнадзор с просьбой заблокировать страницы правонарушителей.

В конце апреля стало известно, что из-за рекламы казино аккаунты 15 блогеров, в том числе Егора Крида, на платформах Twitch, Telegram и Kick внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Позже сообщалось, что аккаунты Крида, блогера Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) заблокировали на стриминговой платформе Twitch.

Мизулина сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров за неуплату налогов