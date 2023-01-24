Мизулина раскритиковала Егора Крида как спикера "Разговоров о важном" из-за рекламы казино

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила, что в некоторых школах прошел урок по безопасности в Сети в рамках цикла "Разговоры о важном", на который был приглашен в качестве эксперта Егор Крид. Как отметила Мизулина, многие родители остались крайне недовольными от этого урока.

Мизулина раскритиковала подобный выбор эксперта, поскольку Егор Крид на своих стримах активно пропагандирует онлайн-казино на огромную аудиторию среди молодежи.

"Если целью сегодняшнего видеоурока в цикле "Разговоры о важном" было научить огромное количество детей "крутить слоты" и играть в онлайн-казино, выбранный эксперт в лице Егора Крида – отличная кандидатура для этого", – поделилась Мизулина.

Вместе с тем глава Лиги безопасного интернета анонсировала Всероссийский урок безопасного интернета при участии МВД России, МЧС РФ и Национального центра помощи детям, который пройдет 25 октября в более чем 30 тысячах школ.

На этот урок будут приглашены эксперты из IT-отрасли и сотрудники правоохранительных органов, которые расскажут детям о мошенничестве, фейках и анонимности в сети.

"В нашем уроке не будет Егора Крида, пропаганды использования социальных сетей или цифровизации и других спорных тем", – добавила Мизулина.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в российских школах урок "Час мужества" в рамках "Разговоров о важном". Подобные уроки могли бы проводиться раз в месяц, как следует из обращения Чернышова.

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