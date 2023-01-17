Психолог назвала главные ошибки родителей при воспитании подростков

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Детский психолог Наталья Наумова дала советы по воспитанию подростков, сообщает News.ru. Она призвала ни в коем случае не критиковать их и не ставить им ультиматумы.

Психолог подчеркнула, что взрослые часто забывают, что к подростку следует относиться не как к ребенку, но при этом необходимо проявлять понимание, сочувствие и принятие. Она также посоветовала стать с подростком друзьями.

"У них нет полутонов, они очень контрастно мыслят, и здесь родители либо становятся друзьями, либо врагами, поэтому очень важно выстраивать доверительные отношения, не критиковать, не высмеивать, не показывать, что ребенок неправильно себя ведет. Нужно задавать подростку вопросы, на которые он сам ответит и примет решение. Важно разрешить ребенку мыслить самостоятельно, принимать решения, показать его ценность для семьи", – сказала Наумова.

Она отметила, что когда ребенок подрастает, часто родители разочаровываются в нем и себе. В этот период важно отделить успехи ребенка от собственных и спокойно решать появившиеся трудности.

Нельзя оскорблять ребенка, унижать его, пытаться подавить силой неправильные действия, поднимать на него руку. Нужно прилагать все усилия, чтобы спокойно решать проблемы. Тогда дети будут в безопасности, переживут подростковый период и станут самостоятельными и успешными взрослыми.

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