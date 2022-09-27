Названы признаки асоциального поведения у детей

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Упертое непослушание, регулярные драки и самоповреждение являются признаками асоциального поведения ребенка, считают детский клинический психолог клиники "Фэнтези" Мария Макухина и детский психолог Европейского медицинского центра Луиза Истомина. Они рассказали о тех моментах, которые свидетельствуют о девиантном поведении.
Так, родители часто отмечают, что их дети в пубертатный период, когда личность ребенка буквально перестраивается, становятся "другими". С ними сложно договориться о чем-либо, они начинают проявлять агрессию, конфликтность. В этот период некоторые дети могут начать отходить от социальных и моральных норм.
"Несмотря на то что семье и ребенку сложно на данном кризисном этапе развития, эмоциональная нестабильность, импульсивность, сниженная учебная мотивация, отказ от выполнения требований родителей, сложности в выстраивании эффективных взаимоотношений – нормативные проявления подросткового возраста", – прокомментировала Истомина в беседе с "Лентой.ру".
Такие девиации проявляются отказом посещать учебное заведение, резким ухудшением успеваемости, апатией, поделилась Макухина. Впоследствии ребенок может увлечься экстремальными видами досуга.
Кроме того, признаком асоциального поведения у ребенка является любое психологическое и физическое насилие, заявила Макухина.
"Драки, шлепки, тычки, толчки, насмешки, угрозы, распространение слухов, травля в интернете – эти признаки должны насторожить родителей. Их ни в коем случае нельзя игнорировать в надежде, что "само пройдет". Также стоит обратить внимание на проявление враждебности или намеренного игнорирования по отношению к кому-то, острые конфликты с важными для ребенка людьми, резкое изменение уклада жизни", – рассказала Макухина.
По ее словам, самым опасным проявлением асоциального поведения является тяга к суициду. Психолог считает, что самоповреждение как привычка возникает у более старших ребят. Макухина порекомендовала родителям обращать внимание на некоторые признаки, которые указывают на многие проблемы: прямые и косвенные намеки на суицид, безразличие, замкнутость, отдаление от круга общения, постоянная апатия.
Самый крайний признак девиации – нарушение законов. Макухина считает, что подобное поведение может проявиться в достаточно раннем возрасте. Старшие дошкольники могут начать воровать, избивать одноклассников и уличных животных, заниматься вандализмом и многое другое.
Ранее психолог Любовь Крушинских рассказала о фразах, которые нельзя говорить детям. Она считает, что фразы "У тебя руки-крюки", "Пишешь как курица лапой", "Тебе медведь на ухо наступил?" унижают способности ребенка, а "На тебя нельзя положиться", "Какой ты безответственный" могут быть восприняты в качестве сигнала к деструктивному поведению.
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