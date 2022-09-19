В ГД не исключили введение специального формата доступа к соцсетям для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России может быть введен специальный формат доступа для регистрации в социальных сетях для детей и подростков, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я думаю, что, возможно, все-таки постепенно это будет решаться путем регистрации в социальных сетях через какой-то формат доступа, так же как на портал госуслуг. Это тоже обсуждается. Не буду говорить, что это будет в ближайшее время, но перспективы такие есть", – сказал он в беседе с Агентством "Москва".
Депутат отметил, что принятое решение о запрете использования мобильных телефонов учащимися школ во время уроков направлено на то, чтобы школьники не отвлекались на просмотры какого-то несвязного контента в процессе учебы. Новое же ограничение, по мнению парламентария, поспособствует сокращению негативного влияния соцсетей на несовершеннолетних.
По данным "Лиги безопасного интернета", негативному влиянию со стороны соцсетей подвержены около 45% детей.
В организации отметили, что среднее количество часов, которые дети ежедневно проводят в Сети, составляет от 6 до 8. Подписчиками групп с деструктивным контентом являются 10,5 миллиона детей в РФ.
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина добавила, что в распоряжении организации есть данные, показывающие, что вместо сна ребенок проводит время в интернете.
Кроме того, по словам Мизулиной, от родителей поступает все больше обращений о рассылке на смартфоны детей порнографических видеороликов с украинских номеров. Она добавила, что в соцсетях также было зафиксировано большое число сообществ, продвигающих среди детей попытки суицида. По предположению собеседницы издания, ими управляют с территории Украины.
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