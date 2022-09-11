Эксперт рассказала, как ограничить ребенку доступ в интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Необходимо разработать четко соблюдаемые в семье правила, которые позволят защитить детей от нежелательного и опасного контента в интернете, заявила психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

"Поможет введение семейных правил, они могут касаться пространства или времени, свободных от цифровых устройств. Например, пользоваться гаджетами на кухне во время завтрака, обеда или ужина не разрешается. Или после 20:00 цифровые устройства должны ставиться на зарядку и доступ к ним ограничен", – сообщила она в беседе с "Газетой.ру".

При начале использования ребенком интернета родителям необходимо доверять ему. Тогда подросток сможет знать, что при возникновении опасной или непонятной ситуации в Сети, он может обратиться за помощью к родителям.

Эксперт также призвала демонстрировать ребенку собственный положительный пример. По ее словам, при использовании взрослыми интернета и заменой им личного общения, не следует ожидать от детей отличного от этого поведения.

Ранее замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство предложило ввести пин-коды для просмотра фильмов и сериалов, рассчитанных на взрослую аудиторию, чтобы защитить от такого контента детей.

По его словам, проблемы есть и в регулировании новых сфер распространения информации, различных платформ для просмотра видео.

